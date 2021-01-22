Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволяет назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.

Документ вносит изменения в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», он зарегистрирован в базе Госдумы 22 января и опубликован в электронной базе законопроектов.

Законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Госслужащему, достигшему этого возраста и находящемуся на посту категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет.

В документе указывается, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста.

Возрастные ограничения не будут распространяться на служащих, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом России. Они смогут исполнять свои обязанности даже после достижения 70-летнего возраста.