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Кремль предостерег студентов от участия в незаконных акциях

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что учащимся некоторых вузов угрожают отчислением в случае участия в несанкционированных акциях 23 января.

«Участие студентов в тех или иных акциях — это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он подчеркнул, что у каждого вуза «на этот счет может быть своя политика». «Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки [со стороны] Министерства образования», — добавил он.

Ранее столичная полиция в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января официально предупредила, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили , что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности.

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