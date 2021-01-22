Кремль предостерег студентов от участия в незаконных акциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что учащимся некоторых вузов угрожают отчислением в случае участия в несанкционированных акциях 23 января.

«Участие студентов в тех или иных акциях — это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он подчеркнул, что у каждого вуза «на этот счет может быть своя политика». «Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки [со стороны] Министерства образования», — добавил он.

Ранее столичная полиция в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января официально предупредила, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили , что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности.