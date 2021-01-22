Пять модернизированных МиГ-31БМ поступит в Красноярский край

Пять сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ после проведения ремонта и модернизации поступят до конца 2021 года в Красноярский край, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«При модернизации будет обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысит их боевые возможности. По прибытии на военный аэродром самолеты заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации», — цитирует ТАССЦВО.

Сверхзвуковой МиГ-31 — единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый «воздушным кораблем». Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.