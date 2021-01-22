Читинских школьников посадят за парты в день митинга за Навального

Школьники 7–11 классов в Чите в субботу будут учиться — педагоги проведут срез знаний по некоторым предметам. Исследования проведут по просьбам родителей, пожаловавшихся на плохое знание предметов из-за дистанционного обучения, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба краевого Минобразования.

«В адрес комитета образования со стороны родителей учеников поступает большое количество вопросов и обращений, связанных со снижением качества обучения из-за продолжительного периода нахождения школьников на дистанционке», — объяснила представитель ведомства.

Поэтому комитет образования решил провести уроки по исследованию качества образования по некоторым предметам учащихся 7-11 классов. Педагогам предстоит выяснить есть ли в знаниях подопечных «пробелы». Подобные контрольные срезы проведут также 30 января и 6 февраля.

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Исходя из анализа учебной нагрузки школьников, принято решение о проведении мероприятий в субботние дни. Помимо мероприятий по исследованию качества образования, в образовательных организациях Читы запланирована реализации городского проекта «Развивающие субботы читинских школьников».

В целом педагоги и родители в Сибири обеспокоены желанием детей идти на несанкционированные митинги в субботу в поддержку Навального. Взрослые просят детей не участвовать в провокационных мероприятиях. А МВД официально предупредило, что будет реагировать на нарушения со стороны участников акции и привлекать к ответственности.