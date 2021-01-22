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Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина не пускал в дом полицейских, открыл стрельбу по ним, после чего полицейские выстрелили в дебошира, и тот погиб, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 21 января в полицию поступило сообщение, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает людям стрельбой.

На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. Рядом находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции. 

Но злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, затем два раза выстрелил из многозарядного охотничьего ружья марки «МР 153» в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем сотрудника Росгвардии.

После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции «применили табельное огнестрельное оружие», в результате мужчина получил не менее двух огнестрельных ранений, от которых умер. Следствие оценит законность действий сотрудников правоохранительных органов.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

paramedic

В РФ цены на бензин могут подскочить лишь в трех случаях:1. Если поднимется цена на нефть.2. Если опустится...

itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!