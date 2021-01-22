Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими

Мужчина не пускал в дом полицейских, открыл стрельбу по ним, после чего полицейские выстрелили в дебошира, и тот погиб, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 21 января в полицию поступило сообщение, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает людям стрельбой.

На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. Рядом находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали дебоширу требование сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции.

Но злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, затем два раза выстрелил из многозарядного охотничьего ружья марки «МР 153» в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем сотрудника Росгвардии.

После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции «применили табельное огнестрельное оружие», в результате мужчина получил не менее двух огнестрельных ранений, от которых умер. Следствие оценит законность действий сотрудников правоохранительных органов.