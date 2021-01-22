Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими

Мужчина не пускал в дом полицейских, открыл стрельбу по ним,
после чего полицейские выстрелили в дебошира, и тот погиб, сообщает СУ СК РФ по
Новосибирской области.
Предварительно установлено, что 21 января в полицию
поступило сообщение, что в одном из домов по улице Аральская 38-летний мужчина
ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает людям стрельбой.
На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного
розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. Рядом
находился 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын, в
неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье
ружье.
Сотрудники правоохранительных органов неоднократно высказали
дебоширу требование сдать оружие и проследовать с ними в отдел полиции.
Но злоумышленник не отреагировал, стал вести себя
агрессивно, высказал угрозы убийством, затем два раза выстрелил из
многозарядного охотничьего ружья марки «МР 153» в сторону сотрудников полиции,
находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила
защитный шлем сотрудника Росгвардии.
После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции «применили
табельное огнестрельное оружие», в результате мужчина получил не менее двух
огнестрельных ранений, от которых умер. Следствие оценит законность действий
сотрудников правоохранительных органов.