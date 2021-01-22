Сотрудник заповедника сделал фото замерзающего Байкала

Участковый государственный инспектор Баргузинского заповедника Юрий Гороховский сделал снимки замерзающего Байкала и объяснил, как коварен январский лед, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедного Подлеморья».

Байкал покрывается льдом постепенно, начиная с ноября. Сначала на льду появляются льдинки, формируются ледяные блинчики и прибрежная территория замерзает. Полностью озеро покрывается льдом обычно в январе.

«Приходит время ледовой навигации на Байкале. Мощность льда увеличивается, но не дает полной гарантии безопасности», — предупредил Гороховский.

По его словам, через час, возвращаясь по своему следу, можно обнаружить его разорванным. Байкал, перекраивая ледовый панцирь, открывает «окна» в свой мир. Потому надо быть очень внимательным, предупредил инспектор.