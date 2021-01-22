НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Сотрудник заповедника сделал фото замерзающего Байкала

Источник:
Sibnet.ru
126 0

Участковый государственный инспектор Баргузинского заповедника Юрий Гороховский сделал снимки замерзающего Байкала и объяснил, как коварен январский лед, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедного Подлеморья».

Байкал покрывается льдом постепенно, начиная с ноября. Сначала на льду появляются льдинки, формируются ледяные блинчики и прибрежная территория замерзает. Полностью озеро покрывается льдом обычно в январе.

«Приходит время ледовой навигации на Байкале. Мощность льда увеличивается, но не дает полной гарантии безопасности», — предупредил Гороховский.

По его словам, через час, возвращаясь по своему следу, можно обнаружить его разорванным. Байкал, перекраивая ледовый панцирь, открывает «окна» в свой мир. Потому надо быть очень внимательным, предупредил инспектор.

Еще по теме
Штормовое предупреждение по морозам объявили в Новосибирской области
Ветеринары в Забайкалье спасли бульдога с простреленной головой
Резкое похолодание придет в Новосибирск к выходным
Режим «черного неба» ввели в Красноярске
смотреть все
Бурятия #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Читинских школьников посадят за парты в день митинга за Навального
Сибирь 22.01.2021 16:37
Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими
Сибирь 22.01.2021 16:28
Сотрудник заповедника сделал фото замерзающего Байкала
Сибирь 22.01.2021 16:05
Сибирские ученые разработали рискометр инфаркта миокарда
Сибирь 22.01.2021 15:57
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3507
Российская армия получит первую колесную САУ
3077
Рената Литвинова показала эротическое фото своей дочери
2216
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2091
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»
О самом главном
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

paramedic

В РФ цены на бензин могут подскочить лишь в трех случаях:1. Если поднимется цена на нефть.2. Если опустится...

itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!