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Сибирские ученые разработали рискометр инфаркта миокарда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Ученые ИЦИГ СО РАН разработали рискометр инфаркта миокарда, который анализирует генетические факторы, которые показывают предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщила пресс-служба вуза.

Кроме внешних факторов риска развития инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний, есть и внутренние, в том числе генетические. Для более точного сбора и анализа информации о наследственной предрасположенности к развитию сердечно-сосудистых заболеваний разрабатываются рискометры (специальные тесты) оценки вклада генетических факторов.

«С целью разработки шкалы генетического риска для жителей России мы проанализировали данные, используемые в статьях с 2005 по 2020 годы и выявили 43 полиморфизма, наиболее часто ассоциированные с заболеваниями сердца», — отметила научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Елена Шахтшнейдер.

Эти изменения встречаются в генах, ассоциированных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, генах, связанных с липидным обменом, иммунным ответом, ангиогенезом.

Исследования новосибирцев вошли в завершающую фазу, затем предстоит процедура получения патента и передача готового рискометра медицинским учреждениям.

Как показывает практика, использование рискометров с генетической шкалой, заметно повышает уровень их прогностической способности. Ранняя диагностика может способствовать улучшению качества и  продолжительности жизни пациентов и снижению экономических издержек при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

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Топ комментариев

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

paramedic

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itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

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