Сибирские ученые разработали рискометр инфаркта миокарда

Ученые ИЦИГ СО РАН разработали рискометр инфаркта миокарда, который анализирует генетические факторы, которые показывают предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщила пресс-служба вуза.

Кроме внешних факторов риска развития инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний, есть и внутренние, в том числе генетические. Для более точного сбора и анализа информации о наследственной предрасположенности к развитию сердечно-сосудистых заболеваний разрабатываются рискометры (специальные тесты) оценки вклада генетических факторов.

«С целью разработки шкалы генетического риска для жителей России мы проанализировали данные, используемые в статьях с 2005 по 2020 годы и выявили 43 полиморфизма, наиболее часто ассоциированные с заболеваниями сердца», — отметила научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Елена Шахтшнейдер.

Эти изменения встречаются в генах, ассоциированных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, генах, связанных с липидным обменом, иммунным ответом, ангиогенезом.

Исследования новосибирцев вошли в завершающую фазу, затем предстоит процедура получения патента и передача готового рискометра медицинским учреждениям.

Как показывает практика, использование рискометров с генетической шкалой, заметно повышает уровень их прогностической способности. Ранняя диагностика может способствовать улучшению качества и продолжительности жизни пациентов и снижению экономических издержек при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.