Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»

Российская армия получила первую партию новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщает пресс-служба концерна «Вега».

Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. «Пенициллин» может работать на безопасном удалении от противника без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, уточнили ТАСС разработчики комплекса.

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Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 километров и способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от минус 40 до плюс 50. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.