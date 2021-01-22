НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»

Источник:
ТАСС
113 0
Фото: © «Ростех»

Российская армия получила первую партию новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин», сообщает пресс-служба концерна «Вега».

Звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. «Пенициллин» может работать на безопасном удалении от противника без участия оператора в полностью автоматизированном режиме, уточнили ТАСС разработчики комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийская армия получит первую колесную САУ

Комплекс выполняет боевые задачи в полосе шириной до 25 километров и способен эффективно вести разведку в любое время суток в широком диапазоне температур от минус 40 до плюс 50. В его состав входят несколько звукоприемников, устанавливаемых на поверхности земли, а также оптико-электронный модуль.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и выдает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, а также сообщает местоположение орудий. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.

Еще по теме
США предложили России продлить ядерный договор на пять лет
Россию обвинили в использовании китов-шпионов
Россия представила проект авианосца «Варан»
Российских военных саперов оснастят роботами
смотреть все
Оборона #Оружие
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Читинских школьников посадят за парты в день митинга за Навального
Сибирь 22.01.2021 16:37
Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими
Сибирь 22.01.2021 16:28
Сотрудник заповедника сделал фото замерзающего Байкала
Сибирь 22.01.2021 16:05
Сибирские ученые разработали рискометр инфаркта миокарда
Сибирь 22.01.2021 15:57
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3507
Российская армия получит первую колесную САУ
3077
Рената Литвинова показала эротическое фото своей дочери
2216
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2091
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»
О самом главном
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Меркель призвала освободить Навального
75
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
41
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
37
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36