ГИБДД определила, как часто смотреть по зеркалам

Водитель должен сверять с зеркалами заднего вида не реже, чем раз в 10 секунд, такую рекомендацию дают ГИБДД и инструкторы по вождению.

«Чаще смотрите в зеркала заднего вида. Делать это необходимо как минимум раз в 10 секунд», — говорится в памятке ГИБДД Новосибирска для водителей.

На скорости 60 километров в час за одну секунду машина проезжает 16 метров, за пять секунд — это уже 80 метров. За это время и расстояние дорожная ситуация значительно меняется.

«Идеально переводить взгляд с периодичностью в 5-10 секунд, но взгляд должен быть очень коротким — буквально на долю секунды, чтобы вы не теряли происходящее впереди», — отметил инструктор по вождению Сергей Маркитесов в видео на YouTube.

По его словам, регулярная ошибка начинающих водителей — переключение внимания с дороги на зеркала, долгое разглядывание. Инструктор посоветовал постоянно наблюдать за зеркалами, даже когда авто стоит на стоие на светофоре или в пробке, так у водителя будет развиваться периферийное, или боковое зрение.

При настройке боковых зеркал в них должна быть видна небольшая часть машины, идеально по высоте — когда из вида пропадает ручка передней двери.

Инспекторы и инструктор предупредили, что вокруг машины есть «мертвая зона» — расположенные в ней объекты в зеркалах не видны, если они находятся позади машины с достаточным боковым интервалом. Увидеть объект в «слепой» зоне можно, если изменить угол обзора, заглянув в боковое зеркало.