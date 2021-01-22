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Депутат горсовета задержан перед несанкционированной акцией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Соратники депутата горсовета Новосибирска, главы штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко сообщили о его задержании из-за предстоящей в субботу несанкционированной акции. Представитель ГУ МВД по Новосибирской области сообщил Sibnet.ru, что данных о задержании Бойко нет.

Бойко ехал на заседании комиссии по депутатской этике, когда машину остановили, мужчина в штатском показал ему удостоверение и попросил пройти с ним в другую машину без объяснения причин, сообщила в соцсетях его жена Кристина Жданова.

До этого задержали помощницу Бойко Елену Носковец. Она сообщила на странице в Facebook, что ее и Бойко повезут в спецпремник, а затем в Центральный районный суд. 

На них составили протокол по части 2 статьи 20.2 (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). За это грозит административный арест или штраф до 40 тысяч рублей. Суд, по данным штаба, состоится утром в субботу.

Причиной недовольства активистов стало задержание Навального и его арест на 30 суток. Оппозиционера арестовали за систематические нарушения условий испытательного срока заключения.


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Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

paramedic

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itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!