Депутат горсовета задержан перед несанкционированной акцией

Соратники депутата горсовета Новосибирска, главы штаба
Навального в Новосибирске Сергея Бойко сообщили о его задержании из-за
предстоящей в субботу несанкционированной акции. Представитель ГУ МВД по
Новосибирской области сообщил Sibnet.ru, что данных о задержании Бойко нет.
Бойко ехал на заседании комиссии по депутатской этике, когда
машину остановили, мужчина в штатском показал ему удостоверение и попросил пройти с ним в другую машину без объяснения причин, сообщила в соцсетях его
жена Кристина Жданова.
До этого задержали помощницу Бойко Елену Носковец. Она сообщила на странице в Facebook, что ее и Бойко повезут в спецпремник, а затем в Центральный районный суд.
На них составили протокол по части 2 статьи 20.2 (организация
публичного мероприятия без подачи уведомления). За это грозит административный
арест или штраф до 40 тысяч рублей. Суд, по данным штаба, состоится утром в
субботу.
Причиной недовольства активистов стало задержание Навального
и его арест на 30 суток. Оппозиционера арестовали за систематические нарушения
условий испытательного срока заключения.