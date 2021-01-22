Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального

Педагоги и родители обеспокоены желанием детей идти на субботние митинги за Навального, руководство школ просит учителей провести разъяснительные беседы с учениками. А Минпросвещения РФ напрямую обратилось к родителям с просьбой забрать детей с несанкционированных акций.

В одной из школ Новосибирска педагогам отправили сообщения в мессенджерах, с призывом провести разъяснительную беседу с учениками и объяснить им, что идти на митинги за Навального в субботу нельзя. Также учителей попросили предупредить родителей о готовящихся провокациях с участием их чад, сообщила Sibnet.ru мама одного из учеников.

Подобные сообщения учителя рассылают родителям и в других регионах Сибири. Так, в Красноярских учебных заведениях педагоги предупреждают об ответственности перед законом всех, кто участвует в несанкционированных акциях.

В сообщениях говорится, что «наиболее уязвимой считается молодежная среда, в которой легче формируются радикальные взгляды и убеждения», и что «молодежь используют в политических интересах», пишет «МК Красноярск» со ссылкой на неназванные источники.

Родители в соцсетях сами призывают друг друга проследить за детьми, поговорить с ними и не пускать их на митинги. Так, во «ВКонтакте» пользователи репсотят похожие сообщения.

«Родители, будьте внимательнее к своим детям, особенно сейчас, когда разворачиваются, прямо скажем, очень опасные события с призывами на митинг 23 января, не пускайте детей, они ничего не добьются кроме проблем для вас».

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Родители беспокоятся о детях, так как многие из них активно интересуются предстоящими незаконными шествиями. Так, мама 12-летней ученицы школы в республике Алтай узнала, что ее дочь увидела массу информации о митинге в социальной сети TikTok.

«Я была в шоке. Мой ребенок, 12 лет, кроме рисования и аниме вообще ничем не интересуется. Прихожу домой, а она мне заявляет про митинги. Я ей, конечно, рассказала про то, что это на самом деле не друг России. Что друг не делает хуже для страны и не сговаривается с врагами. Она сказала, что поняла», — рассказала женщина.

Официальная позиция власти

А Минпросвещения РФ на своей странице в соцсетях напрямую обратилось к родителям. «Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок"», — попросило ведомство.

МВД РФ предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, и любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на нарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Нарушившие закон будут привлекаться к ответственности.