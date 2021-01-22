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Регионы Сибири померялись зарплатами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Республики Тува и Алтай в 2020 году неожиданно оказались лидерами Сибири по приросту средней зарплаты по сравнению с предыдущим годом, сообщается в сборнике Росстата.

За январь-октябрь 2020 года, в регионах Сибири средние номинальные зарплаты выросли 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Средние зарплаты, по данным Росстата, выросли во всех регионах Сибири от 2 до 10% по отношению к 2019 году.

При этом больше всего по сравнению с прошлым годом приросли Тува (41,9 тысячи рублей) и Республика Алтай (35 тысяч рублей). А самый маленький прирост в процентах оказался у Кемеровской области (42,2 тысячи рублей.) Но самая высокая зарплата среди сибиряков — у красноярцев. Она выросла за год на 7,9% и составила 52,2 тысячи рублей.

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Топ комментариев

Иркут 69

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itStorm

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