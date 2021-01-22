НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека

Источник:
Sibnet.ru
252 0
Фото: The Central Intelligence Agency, Мусаэльян, Владимир Гургенович (Vladimir Musaelyan)

Младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин ровно 52 года назад, 22 января 1969 года совершил покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он из двух пистолетов обстрелял кортеж генсека прямо у Кремля.

В тот день Брежнев встречал в Москве экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» — Алексея Леонова, Андрияна Николаева, Валентину Терешкову и Георгия Берегового. Кортеж с генсеком и космонавтами подъезжал к Кремлю, когда раздались выстрелы.

Незадолго до этого Ильин в воинской части неподалеку от Ленинграда крадет два пистолета и патроны к ним. Он садится в самолет и летит в Москву. Утром 22 января надевает милицейскую шинель и добирается до Кремля ровно к моменту проезда кортежа.

Ильин подбегает к кортежу и из двух рук стреляет по второй машине, в которой обычно ездит Брежнев. Но в этот раз генсек поменялся авто с космонавтами. Террорист выпускает 11 пуль. Одна из пуль убивает водителя, другие ранят космонавтов Николаева и Берегового.

Преступника с ног сбивает мотоциклист кортежа и его задерживают сотрудники Комитета государственной безопасности. Информация о теракте была сразу же засекречивается. Общественность узнает о нем только через 20 лет.

Демократические идеалы

Младший лейтенант заявляет, что убийством генсека он собирался подтолкнуть Советский Союз к демократическим реформам. Когда на первом допросе он узнает, что стрелял не в Брежнева, а в космонавтов, с ним случается истерика.

#История
Тайна Фанни Каплан: кто стрелял в Ленина?

Ильин сразу же производит на следователей КГБ впечатление психически больного человека. Суд признает его невменяемым. В 1970 году он помещается в Казанскую специализированную психиатрическую больницу. В 1988 году стараниями матери переводится в Ленинград, в городскую психиатрическую больницу.

В 1990 году Ильин освобождается решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получает однокомнатную квартиру в Ленинграде и пенсию по инвалидности. Он жив и спустя полвека раскаивается в преступлении.

«Вернись я в 1969 год, я бы никого не убивал. Спасибо Богу, что у меня есть возможность сказать это сейчас. Ведь когда я стрелял по кортежу, на будущее я не рассчитывал. Это был самоубийственный поступок. Но, по счастью, мне дали две жизни», — говорит человек, покушавшийся на Брежнева.

Еще по теме
Ученые установили возраст древней крепости Пор-Бажын в Туве
Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям
Музей Горно-Алтайска обнародовал график показа уникальной мумии
Древнеримскую закусочную со следами еды раскопали в Помпеях
смотреть все
Жизнь #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Читинских школьников посадят за парты в день митинга за Навального
Сибирь 22.01.2021 16:37
Новосибирец погиб в перестрелке с полицейскими
Сибирь 22.01.2021 16:28
Сотрудник заповедника сделал фото замерзающего Байкала
Сибирь 22.01.2021 16:05
Сибирские ученые разработали рискометр инфаркта миокарда
Сибирь 22.01.2021 15:57
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3507
Российская армия получит первую колесную САУ
3077
Рената Литвинова показала эротическое фото своей дочери
2215
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2091
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Армия России получила комплекс разведки «Пенициллин»
О самом главном
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Меркель призвала освободить Навального
75
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
41
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
37
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36