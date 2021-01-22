Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека

Младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин ровно 52 года назад, 22 января 1969 года совершил покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он из двух пистолетов обстрелял кортеж генсека прямо у Кремля.

В тот день Брежнев встречал в Москве экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» — Алексея Леонова, Андрияна Николаева, Валентину Терешкову и Георгия Берегового. Кортеж с генсеком и космонавтами подъезжал к Кремлю, когда раздались выстрелы.

Незадолго до этого Ильин в воинской части неподалеку от Ленинграда крадет два пистолета и патроны к ним. Он садится в самолет и летит в Москву. Утром 22 января надевает милицейскую шинель и добирается до Кремля ровно к моменту проезда кортежа.

Ильин подбегает к кортежу и из двух рук стреляет по второй машине, в которой обычно ездит Брежнев. Но в этот раз генсек поменялся авто с космонавтами. Террорист выпускает 11 пуль. Одна из пуль убивает водителя, другие ранят космонавтов Николаева и Берегового.

Преступника с ног сбивает мотоциклист кортежа и его задерживают сотрудники Комитета государственной безопасности. Информация о теракте была сразу же засекречивается. Общественность узнает о нем только через 20 лет.

Демократические идеалы

Младший лейтенант заявляет, что убийством генсека он собирался подтолкнуть Советский Союз к демократическим реформам. Когда на первом допросе он узнает, что стрелял не в Брежнева, а в космонавтов, с ним случается истерика.

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Ильин сразу же производит на следователей КГБ впечатление психически больного человека. Суд признает его невменяемым. В 1970 году он помещается в Казанскую специализированную психиатрическую больницу. В 1988 году стараниями матери переводится в Ленинград, в городскую психиатрическую больницу.

В 1990 году Ильин освобождается решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получает однокомнатную квартиру в Ленинграде и пенсию по инвалидности. Он жив и спустя полвека раскаивается в преступлении.

«Вернись я в 1969 год, я бы никого не убивал. Спасибо Богу, что у меня есть возможность сказать это сейчас. Ведь когда я стрелял по кортежу, на будущее я не рассчитывал. Это был самоубийственный поступок. Но, по счастью, мне дали две жизни», — говорит человек, покушавшийся на Брежнева.