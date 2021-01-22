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Сторонница Навального в Новосибирске заявила о задержании

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудница новосибирского штаба Навального Елена Носковец написала на станице в Facebook, что ее «везут в первый отдел». В социальных сетях предположили, что ее могли задержать за организацию митинга 23 января, однако в МВД факт задержания пока не подтвердили.

«Меня везут в первый отдел», — написала Носковец в пятницу на своей странице в Facebook. В четверг сотрудница штаба Навального также разметила пост, в котором сообщила, что ей «позвонили из прокуратуры и назначили организатором митинга 23 января. До 10 суток».

Пользователи социальных сетей предположили, что Носковец могли задержать за участие в организации несанкционированного митинга в субботу. 

Однако в пресс-службе областного ГУ МВД факт задержания Sibnet.ru не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что уточнят информацию в ближайшее время. 

В четверг суд в Омске оштрафовал координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву на 20 тысяч рублей за анонс незаконного шествия в поддержку оппозиционера. Томское ГУ МВД предупредило об ответственности за призыв участвовать в несанкционированных акциях, а также за участие в них.

Причиной недовольство активистов стало задержание Навального и его арест на 30 суток. Оппозиционера арестовали за систематические нарушения условий испытательного срока заключение.

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