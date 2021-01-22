Томичей предупредили об ответственности за нелегальные акции

ГУ МВД по Томской области предупредило томичей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, которые сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали на субботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Суд в Омске оштрафовал координатора штаба Навального

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – говорится в сообщении полиции.

Управление предупредило, что попытки провести несанкционированные акции «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».