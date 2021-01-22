Девушка с самым красивым лицом в мире пожаловалась на травлю

Актриса и модель израильского происхождения Яэль Шелбия, которая в прошлом году возглавила рейтинг «100 самых красивых лиц», пожаловалась на травлю из-за своей внешности.

«Мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности», — сказала Шелбия The Sun.

19-летняя израильтянка оказывалась в списке 100 самых красивых женщин: в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

Девушка встречается с 36-летним Брэндоном Корффом, внуком американского миллиардера Самнера Редстоуна.