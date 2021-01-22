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Моргенштерн готов заменить Little Big на Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/morgen_shtern

Скандальный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил на странице в Instagram, что готов выступить на конкурсе Евровидение в 2021 году.

Little Big должна была выступить на Евровидении-2020 в Роттердаме с песней «Uno». Из-за пандемии Евровидение перенесли на год с условием, что в нем смогут принять участие ранее утвержденные или другие музыканты, но с новой песней. При этом Россия подтвердила свое участие в Евровидении-2021. Но до сих пор остается не подтвержденным артист.

Продюсер Иосиф Пригожин призвал отправить Моргенштерна на «Евровидение». По его словам, отмена конкурса в 2020 году не оправдывает то, что группа Little Big представит на нем Россию в 2021 году. «У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов», — отметил Пригожин.

«Я готов ехать на Евровидение», — написал Моргенштерн в stories. Он не пояснил, есть ли у него песня для конкурса.

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