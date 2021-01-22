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Шесть новосибирцев не пришли за выигранными в лотерею миллионами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Столото» ищет шестерых новосибирцев, которые в Новый год выиграли 1 миллион рублей, и не пришли за ним, сообщает пресс-служба компании.

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» 1 января в стране появился 581 новый лотерейный миллионер, а в Новосибирской области 1 миллион рублей выиграли десять жителей региона, из которых четверо уже обратились за выигрышами.

«Мы призываем участников новогоднего розыгрыша «Русского лото» не затягивать, а проверить свои билеты и обратиться за выигрышем. В целом ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже больше, нормальная. Особенно в январе, когда многие уезжают отдыхать на праздники за город, а по приезде забывают проверить билеты.», – отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

По ее словам, у текущих победителей есть достаточно времени: за выигрышем можно обратиться в течение полугода, а по уважительной причине – еще в течение трех лет. После окончания этого периода невостребованные выигрыши перечисляются в полном объеме в бюджет Российской Федерации.

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