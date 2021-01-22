ЕСПЧ получил жалобу адвокатов мэра Томска

Жалоба адвокатов арестованного мэра Томска Ивана Кляйна на его содержание в СИЗО поступила в Европейский суд по правам человека, сообщили защитники в своем Telegram-канале.

«Адвокаты Ивана Кляйна полагают, что права их подзащитного на свободу, получение медицинской помощи и справедливое судебное разбирательство серьезно нарушаются с самого момента его задержания. Нарушения носят длящийся характер и в результате не только сказываются на формировании убежденности суда и общества в виновности Ивана Кляйна до вынесения приговора суда, но и способны привести к причинению серьезного непоправимого ущерба его здоровью», – написали защитники.

По их данным, позиция ЕСПЧ: суд не вправе делать преждевременных (до вынесения приговора) заявлений о виновности обвиняемого.

Кляйна арестовали за превышение должностных полномочий 13 ноября. Впоследствии он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта.