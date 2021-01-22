Анонсирована новая часть фильма «Пила»

Новая часть хоррора под названием «Пила: Спираль» выйдет в мае 2021 года, фильм будет ориентирован на картину Дэвида Финчера «Семь».

Главную роль в новом фильме будет исполнять Крис Рок, играющий детектива Зика Бэнкса, преследующего серийного маньяка. Также в роли опытного детектива предстанет актер Сэмюэл Л. Джексон.

Режиссер Даренн Линн Боусман, снимавший 2, 3 и 4 части сказал, что Крис пришел на съемки со своей собственной концепцией, а именно сделать новую часть в стиле культового фильма «Семь» режиссера Дэвида Финчера.

По словам режиссера, в картину добавят нотку юмора, а также сократят в ней число жестоких сцен. «Я был моложе», — именно так сказал Empire режиссер о ранних фильмах «Пила».