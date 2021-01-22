НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Анонсирована новая часть фильма «Пила»

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: Twisted Pictures, Lionsgate

Новая часть хоррора под названием «Пила: Спираль» выйдет в мае 2021 года, фильм будет ориентирован на картину Дэвида Финчера «Семь».

Главную роль в новом фильме будет исполнять Крис Рок, играющий детектива Зика Бэнкса, преследующего серийного маньяка. Также в роли опытного детектива предстанет актер Сэмюэл Л. Джексон.

Режиссер Даренн Линн Боусман, снимавший 2, 3 и 4 части сказал, что Крис пришел на съемки со своей собственной концепцией, а именно сделать новую часть в стиле культового фильма «Семь» режиссера Дэвида Финчера.

По словам режиссера, в картину добавят нотку юмора, а также сократят в ней число жестоких сцен. «Я был моложе», — именно так сказал Empire режиссер о ранних фильмах «Пила».

Еще по теме
Мультфильм «Душа»: студия Pixar сняла взрослый шедевр
Комедию «Красотка в ударе» впервые покажут на ТВ
Актер из Томска сыграл в фильме ТНТ «Батя»
Мультфильм «Душа» появился в российских кинотеатрах
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Байден поручил разведке изучить дело Навального
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Эксперт разъяснил плюсы и минусы перехода Lada на новую платформу
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Штормовое предупреждение по морозам объявили в Новосибирской области
Сибирь 22.01.2021 13:51
Сторонница Навального в Новосибирске заявила о задержании
Сибирь 22.01.2021 13:34
Томичей предупредили об ответственности за нелегальные акции
Сибирь 22.01.2021 13:06
Исчезнувшую под Новый год жительницу Новосибирска нашли под мостом
Сибирь 22.01.2021 11:56
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3483
Российская армия получит первую колесную САУ
3049
Канатная дорога вспыхнула в Шерегеше
2228
Рената Литвинова показала эротическое фото своей дочери
2180
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
•
Байден поручил разведке изучить дело Навального
•
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
•
Эксперт разъяснил плюсы и минусы перехода Lada на новую платформу
О самом главном
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Меркель призвала освободить Навального
74
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
41
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
36