Пьяный рецидивист в Бурятии спрятался от полицейских в сугробе

Житель Бурятии убил соседку, а когда понял, что скрыть следы преступления не удастся, попытался сбежать и спрятаться от полицейских в сугробе, сообщило республиканской СУ СК России.

По данным следствия, житель Кабанского района Бурятии полтора года назад освободился из мест лишения свободы, приехал в село Нюки и поселился у одинокой местной жительницы. В январе к ней зашла в гости соседка, и началось застолье.

Пьяная соседка во время разговора внезапно накинулась на рецидивиста с обвинениями и оскорблениями. Он схватил нож и ударил женщину в шею и в грудь. Потерпевшая скончалась на месте. Позже в дом пришел муж покойной женщины. Он беспокоился, что ее долго нет дома и отправился на поиски. В доме у соседки он увидел тело жены и немедленно позвонил в полицию.

Рецидивист понял, что скрыть преступление не удастся и убежал из дома, а чтобы скрыться от полицейских, зарылся в сугроб. Там его вскоре и нашли сотрудники МВД, арестовали подозреваемого и увезли на допрос. Мужчина признался в убийстве.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.