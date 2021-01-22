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Пьяный рецидивист в Бурятии спрятался от полицейских в сугробе

Источник:
Sibnet.ru
198 0
Фото: © Sibnet.ru

Житель Бурятии убил соседку, а когда понял, что скрыть следы преступления не удастся, попытался сбежать и спрятаться от полицейских в сугробе, сообщило республиканской СУ СК России.

По данным следствия, житель Кабанского района Бурятии полтора года назад освободился из мест лишения свободы, приехал в село Нюки и поселился у одинокой местной жительницы. В январе к ней зашла в гости соседка, и началось застолье.

Пьяная соседка во время разговора внезапно накинулась на рецидивиста с обвинениями и оскорблениями. Он схватил нож и ударил женщину в шею и в грудь. Потерпевшая скончалась на месте. Позже в дом пришел муж покойной женщины. Он беспокоился, что ее долго нет дома и отправился на поиски. В доме у соседки он увидел тело жены и немедленно позвонил в полицию.

Рецидивист понял, что скрыть преступление не удастся и убежал из дома, а чтобы скрыться от полицейских, зарылся в сугроб. Там его вскоре и нашли сотрудники МВД, арестовали подозреваемого и увезли на допрос. Мужчина признался в убийстве.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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Топ комментариев

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

physx

А видео Навального, интересно тоже восхитило?😂

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!