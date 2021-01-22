Суд в Омске оштрафовал координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву на 20 тысяч рублей за анонс незаконного шествия в поддержку оппозиционера.

Полиция пришла в штаб сторонников Навального в Омске из-за того, что активисты запланировали и анонсировали акцию в поддержку оппозиционера. В отношении координатора штаба Ольги Картавцевой составили административный протокол.

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«Судья Ленинского районного суда Усенко признала Ольгу виновной «в организации мероприятия» 23 января и выписала ей штраф в 20 тысяч рублей (минимально возможное наказание по этой статье)», – написали активисты в соцсетях.

Несмотря на внимание полиции, сторонники Навального в Омске в субботу намерены выйти на «мирное шествие» в его поддержку. Подобные акции запланированы и в других городах. Причиной недовольства активистов стал арест оппозиционера на 30 суток.