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Суд в Омске оштрафовал координатора штаба Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Омске оштрафовал координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву на 20 тысяч рублей за анонс незаконного шествия в поддержку оппозиционера.

Полиция пришла в штаб сторонников Навального в Омске из-за того, что активисты запланировали и анонсировали акцию в поддержку оппозиционера. В отношении координатора штаба Ольги Картавцевой составили административный протокол.

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«Судья Ленинского районного суда Усенко признала Ольгу виновной «в организации мероприятия» 23 января и выписала ей штраф в 20 тысяч рублей (минимально возможное наказание по этой статье)», – написали активисты в соцсетях.

Несмотря на внимание полиции, сторонники Навального в Омске в субботу намерены выйти на «мирное шествие» в его поддержку. Подобные акции запланированы и в других городах. Причиной недовольства активистов стал арест оппозиционера на 30 суток.

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Топ комментариев

itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!

Alhazred

Слушай, давай ты вместо Лехи? Я вот если ты мне покажешься честным человеком реально за тебя проголосую....