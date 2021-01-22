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Двое погибли при выбросе метана на новой шахте в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПМХ

Два горняка погибли при обрушение породы на шахте имени Титова в Ленинск-Кузнецком, поиски еще одного продолжаются, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Выброс угля и породы произошел в пятницу в 02.40 по местному времени (22.40 мск). В штреке находились 44 человека, 41 рабочий вышел на поверхность.

Три человека были заблокированы в забое. Под завалами обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимально наказание предусматривает семь лет лишения свободы.

Шахта имени Тихова — одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта промышленно-металлургического холдинга ПМХ: предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 года. За три года на предприятии произошел ряд аварий: в феврале 2019 года на шахте произошел выброс метана, в результате под завалом оказались четыре человека, один из них погиб.

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