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Байден поручил разведке изучить дело Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы, масштабной хакерской атаки, а также ситуации вокруг Алексея Навального, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против SolarWinds, вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — сказала она.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 января, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны «отвлечь внимание от глубокого кризиса», в котором оказались их страны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.

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Топ комментариев

itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

Иркут 69

Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

Мечты правительства о дешевых макаронах пошли прахом!

Alhazred

Слушай, давай ты вместо Лехи? Я вот если ты мне покажешься честным человеком реально за тебя проголосую....