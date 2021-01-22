Байден поручил разведке изучить дело Навального

Президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы, масштабной хакерской атаки, а также ситуации вокруг Алексея Навального, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против SolarWinds, вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — сказала она.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 января, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны «отвлечь внимание от глубокого кризиса», в котором оказались их страны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина.