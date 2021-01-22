США предложили России продлить ядерный договор на пять лет

Соединенные Штаты предлагают России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможный срок — пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением», — приводят «Известия» слова Псаки. При этом она затруднилась уточнить, уведомили ли уже США Россию о своем предложении.

Ранее в этот день о желании президента США Джо Байдена продлить СНВ-3 на указанный срок писала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление ДСНВ.

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За день до этого кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако администрация бывшего президента Дональда Трампа выдвигала ряд неприемлемых для России условий.