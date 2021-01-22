Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов

Госдума приняла в третьем чтении «лесной» закон, предусматривающий создание единой электронной системы данных об обороте древесины. Государство рассчитывает, что «оцифровка» каждого дерева позволит победить «черных» лесорубов и опустошительные пожары. Что изменит новый закон в лесной отрасли на самом деле?

Как будет работать «лесной» закон

Новый механизм контроля всех процессов в лесной отрасли заработает в России с 2023 года. Ключевым изменением станет создание единой базы данных, в которую занесут буквально каждое дерево в стране. По замыслу разработчиков системы, изменения позволят рационально использовать леса, а также исключить нелегальную добычу древесины.

Закон предполагает, что каждый лесной массив в России рано или поздно оцифруют и внесут в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней — ЕГАИС. Сейчас эта информация разрознена, в каждом регионе собственный бумажный архив.

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С помощью единой электронной системы станут отслеживать судьбу буквально каждого спиленного дерева — от лесоповала до границы или пилорамы. Все разрешительные и отчетные документы по использованию лесов будут формироваться в цифровом виде для исключения коррупции.

Кроме этого, планируется регистрировать в единой системе договоры по использованию лесов, сопроводительные документы на перевозку древесины, лесные склады и объекты переработки. Государство сделает прозрачными все процессы в отрасли — от вырубки древесины до перевозки, переработки и продажи.

Сейчас в ЕГАИС внесены компании, которые заготавливают и продают древесину. Новая система объединит всех участников отрасли, включая лесные склады и точки переработки. Хранение сырья вне зарегистрированной точки запретят. Также в систему внесут все лесовозы, а сами машины оснастят оборудованием ГЛОНАСС для удаленного отслеживания.

Почему это важно для лесной отрасли

Вырубка леса в России растет с каждым годом. Согласно официальным данным Рослесхоза, десять лет назад в стране заготавливали 173 миллиона кубов древесины, а в 2020 году уже 230 миллионов кубов. Большая часть лесных запасов расположена в Сибири, из-за огромных расстояний контролировать их очень тяжело.

Именно поэтому «черные» лесорубы успешно заготавливают древесину, несмотря на постоянное ужесточение законодательства. По оценкам «Гринпис», Россия входит в число государств, несущих самые большие потери уникальных лесов. Темпы сокращения диких лесов в стране за последнее десятилетие выросли на 90%, утверждает организация.

Новый закон перекроет для «черных» и «серых» заготовителей возможность легализовать незаконно заготовленную древесину. Срубив дерево, такой лесоруб не сможет поместить на склад, продать, вывезти из страны или пустить на переработку. Кроме этого, поправки в Лесной кодекс теперь запрещают передавать участки леса в субаренду.

Участники рынка позитивно оценивают закон, однако реально заработать он сможет только после полной оцифровки лесных массивов в стране. Глава союза лесопромышленников Красноярского края Олег Дзидзоев считает, что даже при наличии полноценного финансирования такая работа займет около пяти лет.

«Лесоустройства в стране не было более 20 лет. Состав лесов уже полностью поменялся из-за пожаров и других факторов, а государство про это не знает. Потом арендатор приходит на участок и видит совершенно другую древесину. Пока актуального реестра лесных массивов нет, отличный в целом документ работать не будет», — прокомментировал Дзидзоев Sibnet.ru.