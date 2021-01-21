Оптовые цены на бензин рекордно подскочили

Оптовые цена на бензин резко выросли в середине января, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Так, стоимость АИ-92 и АИ-95 за несколько дней выросла на 10% и обновила двухлетние максимумы.

Бензин «Регуляр 92», который в конце декабря продавали по 46,8 тысячи рублей за тонну, к 20 января стоил уже 52,9 тысячи рублей. Предложение стало самым дорогим с мая 2018 года. Цена «Премиум 95» достигла 53,6 тысячи рублей, что 9,2% выше уровней последних декабрьских торгов. Котировки этой марки установили рекорд с июля 2020 года.

Эксперты отмечают, что с начала года мировые цены на нефть выросли на 10%, поэтому российский рынок отыгрывает это повышение. Кроме этого, с 1 января планово увеличились акцизы на нефтепродукты — ставки выросли на 4%.

По оценкам специалистов, цены могут вырасти еще на 2-4%, чтобы достичь экспортных. При этом в рознице бензин дорожает с меньшей скоростью по сравнению с оптовым рынком. Согласно усредненным данным, за последнюю неделю цены на Аи-92 в России выросли на 14 копеек за литр, Аи-95 подорожал на 15 копеек.