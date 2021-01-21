Меркель призвала освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить Алексея Навального. По ее словам, это официальная позиция правительства ФРГ.

«Я призываю немедленно освободить Навального, это делает все федеральное правительство», — сказала она на пресс-конференции в Берлине, комментируя ситуацию с задержанием оппозиционного политика.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал задержание «необъяснимым» и призвал немедленно его освободить. Он также отметил, что ждет от Москвы полных разъяснений факта применения химоружия на российской территории.

Навальный проходил лечение в Германии после предположительного отравления в России. Немецкие военные эксперты нашли в анализах оппозиционера следы боевого яда «Новичок». 17 января политик прилетел из Берлина в Москву, после чего его задержали.