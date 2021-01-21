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Меркель призвала освободить Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить Алексея Навального. По ее словам, это официальная позиция правительства ФРГ.

«Я призываю немедленно освободить Навального, это делает все федеральное правительство», — сказала она на пресс-конференции в Берлине, комментируя ситуацию с задержанием оппозиционного политика.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал задержание «необъяснимым» и призвал немедленно его освободить. Он также отметил, что ждет от Москвы полных разъяснений факта применения химоружия на российской территории.

Навальный проходил лечение в Германии после предположительного отравления в России. Немецкие военные эксперты нашли в анализах оппозиционера следы боевого яда «Новичок». 17 января политик прилетел из Берлина в Москву, после чего его задержали.

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