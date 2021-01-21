Пиво оказалось чрезвычайно полезным напитком

Качественное и произведенное по всем правилам пиво полезно для здоровья при условии умеренного потребления, рассказала диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Качественное пиво способно тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий, оказывать болеутоляющее и успокаивающее действие на организм», — цитирует эксперта сайт Роскачества.

По словам Мухиной, пиво ускоряет обменные процессы в организме, что должно способствовать омолаживанию клеток кровеносных сосудов. Кроме этого, исследования ученых показали, что умеренно употребляющие пиво граждане на 41 % реже страдают от камней в почках.

Специалисты японского Национального института радиологии также нашли в пиве ксантохумол — этот флавоноид подавляет действие канцерогенов. По мнению исследователей, пиво в какой-то степени защищает человека от раковых заболеваний.

По содержанию фосфора, железа, магния, меди, калия и цинка пиво не отличается от апельсинового сока. Также в пиве много витаминов В1 и В2, литр напитка обеспечит человеку 50% дневной нормы этих веществ.

Мухина подчеркнула, что в больших количествах пиво становится вредным. Чтобы этот алкогольный напиток оставался только полезным для здоровья, следует выпивать не более 300 граммов дважды в неделю.