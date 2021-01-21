Новосибирских депутатов вызвали на комиссию по этике из-за шествия

Двух депутатов горсовета Новосибирска – сторонников Навального – Сергея Бойко и Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике из-за анонса шествия в поддержку оппозиционера.

Обращения с призывом посетить несанкционированную акцию депутаты опубликовали в соцсетях. После этого их вызвали на комиссию по этике горсовета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Полицейские пришли в омский штаб Навального

«Меня вызвали завтра на комиссию по депутатской этике из-за ролика в тик-токе. И не кто-то на меня пожаловался, а сам мэр Локоть. Нельзя было придумать большей рекламы для моего скромного тикток-канала, это во-первых. А во-вторых – а где там призыв-то? Ну так, положа руку на сердце», – написала Пирогова в Facebook. Комиссия по этике состоится в пятницу, 22 января.

Оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Россию в воскресенье. Его сразу арестовали на 30 суток за систематические нарушения условий испытательного срока заключение. Это возмутило сторонников оппозиционера, которые запланировали в крупных городах страны массовые акции протеста.