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Новосибирских депутатов вызвали на комиссию по этике из-за шествия

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Бойко
Сергей Бойко
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двух депутатов горсовета Новосибирска – сторонников Навального – Сергея Бойко и Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике из-за анонса шествия в поддержку оппозиционера.

Обращения с призывом посетить несанкционированную акцию депутаты опубликовали в соцсетях. После этого их вызвали на комиссию по этике горсовета.

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«Меня вызвали завтра на комиссию по депутатской этике из-за ролика в тик-токе. И не кто-то на меня пожаловался, а сам мэр Локоть. Нельзя было придумать большей рекламы для моего скромного тикток-канала, это во-первых. А во-вторых – а где там призыв-то? Ну так, положа руку на сердце», – написала Пирогова в Facebook. Комиссия по этике состоится в пятницу, 22 января.

Оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Россию в воскресенье. Его сразу арестовали на 30 суток за систематические нарушения условий испытательного срока заключение. Это возмутило сторонников оппозиционера, которые запланировали в крупных городах страны массовые акции протеста.

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