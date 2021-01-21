Кокорин пойдет на понижение зарплаты в «Фиорентине»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин принял предложение «Фиорентины», сумма сделки составит 5 миллионов евро, сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным Арустамяна, «финальное "ок" от Кокорина» получено, он согласился на предложенные условия и перейдет в «Фиорентину».

Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов евро. По контракту в «Спартаке» Александр получает 3 миллиона евро в год. «Фиорентина» предлагает зарплату около 1,7 миллиона евро.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел восемь матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

«Фиорентина» — итальянский профессиональный футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии.