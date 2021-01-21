НАВЕРХ

Кокорин пойдет на понижение зарплаты в «Фиорентине»

Источник:
Sibnet.ru
75 0
Фото: © ФК «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин принял предложение «Фиорентины», сумма сделки составит 5 миллионов евро, сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным Арустамяна, «финальное "ок" от Кокорина» получено, он согласился на предложенные условия и перейдет в «Фиорентину».

Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов евро. По контракту в «Спартаке» Александр получает 3 миллиона евро в год. «Фиорентина» предлагает зарплату около 1,7 миллиона евро.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел восемь матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

«Фиорентина» — итальянский профессиональный футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии.

Еще по теме
Итальянский клуб заинтересовался Кокориным
Дзюба заразился коронавирусом
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
Будущее Дзюбы увидели в политике
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Депутат предложил 40-дневную скидку на оплату штрафов ПДД
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
15.01.2021 11:25
Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей
14.01.2021 14:38
Широков продал бутсы, в которых избил арбитра
13.01.2021 11:42
Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих
12.01.2021 15:52
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Депутат предложил 40-дневную скидку на оплату штрафов ПДД
О самом главном
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36
Советник Байдена потребовал освободить Навального
35
Навального после прилета из Берлина задержали в аэропорту
33
Навального арестовали на 30 суток
32