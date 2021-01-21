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МКС отдалится от Земли перед сменой экипажа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Caroline Davis2010 / Attribution License

Орбиту Международной космической станции скорректируют с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14». 21 января двигатели включат на 417 секунд, в результате чего высота орбиты МКС увеличится на 1,25 километра, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Коррекцию орбиты выполнят для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля «Союз МС-18» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17», отмечается в сообщении. После корректировок высота МКС над Землей составит 419,79 километра.

На спускаемом аппарате «Союза МС-17» на Землю должны вернуться российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. «Союз МС-18» доставит на МКС новый экипаж, запуск запланирован на апрель.

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов ранее утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Дублерами стали Антон Шкаплеров, Дмитрий Петелин и Олег Артемьев.

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