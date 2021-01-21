Как записаться на прививку от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января. Записаться можно двумя способами — на сайте «Госуслуг» и в поликлинике. Но вакцинируют не всех подряд, а при записи могут возникнуть проблемы.

Регионы начали разворачивать прививочные пункты на базе поликлиник и больниц. Например, в Новосибирской области развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики. И уже привиты 5,8 тысячи человек. А в Москве и в Кузбассе намерены открыть прививочные пункты не только в больницах, но и в крупных торговых центрах.

Как записаться онлайн?

Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно двумя способами – через сайт «Госуслуги» и в регистратуре поликлиники, к которой прикреплен житель региона.

На главной странице сайта «Госуслуги» нужно кликнуть на баннер «Сделай прививку от COVID-19». В появившемся меню выбрать регион. Далее проверить и дозаполнить персональные данные и выбрать из списка поликлинику по месту жительства, терапевта, день и время приема.

Проблемы с записью через портал «Госуслуги» могут возникнуть в нескольких случаях. Например, если, человек переехал из другого региона или даже из одного района города в другой и не успел прикрепиться к поликлинике, то записаться онлайн не получится. «Госуслуги» будут настойчиво отправлять пользователя в тот регион (район), к поликлинике которого он прикреплен.

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Подобное также может случиться, если пользователь прикрепился к поликлинике недавно. В этом случае нужно звонить или идти в регистратуру и подавать заявление, чтобы прикрепиться к поликлинике, или разбираться, почему ОМС не отображается в нужном районе на «Госуслугах».

При записи к врачу через «Госуслуги» программа может предупреждать, что к выбранному специалисту записи нет в ближайшие 14 дней. А на более длительный период записаться невозможно. Можно выбрать другого врача-терапевта в поликлинике. А если записи нет и к нему, то тогда звонить или идти в поликлинику и записываться там.

Как записаться в поликлинике?

Нужно дозвониться до регистратуры, назвать ФИО, адрес проживания, номер полиса ОМС. Специалист скажет, на какое время можно записаться, к какому специалисту.

Можно попробовать записаться через сайт поликлиники или единый сайт для записи к врачу. Например, в Новосибирске это reg.nso.ru. Записаться онлайн, опять же, можно будет только в том случае, если пользователь прикреплен к поликлинике.

Кому ставят прививку от COVID-19?

Прививать будут бесплатно и добровольно практически всех жителей России старше 18 лет. Но есть и исключения. Не получат вакцину те, кто в течение года перенес инфаркт или инсульт. Противопоказаниями к вакцинации являются туберкулез, онкология, сифилис, ВИЧ. Не вакцинируют беременных и кормящих матерей.

Перед прививкой врач будет проводить осмотр пациента и проверять его анамнез. Если во время приема температура окажется 37 градусов, будет кашель насморк и другие признаки простуды, прививку отложат на две-четыре недели.

«После перенесенных острых заболеваний нужно выдержать минимум месяц. Любое обострение хронического заболевания в течение 30-и дней до даты вакцинации — это противопоказание. Исключается возможность вакцинации для людей с онкозаболеваниями и аутоиммунными патологиями», — объяснил врач-инфекционист клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.



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Детей не вакцинируют. А вот верхнего порогового значения для пожилых людей пока не вводят. В начале вакцинации пациенты старше 65 исключались. Сейчас ставят прививки и после 65-и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Особое внимание уделят людям с хроническими заболеваниями – сахарный диабет, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания. После осмотра и проверки медкарты врач решит — ставить прививку или лучше воздержаться.

Нужен ли тест на антитела?

Сдавать тест на антитела не обязательно. Это лишь рекомендация Минздрава РФ. А исследование ПЦР на наличие коронавируса будут брать только при контакте пациента с инфицированными коронавирусом в течение последних 14 дней или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.

«Тестирование на антитела и наличие коронавирусной инфекции не является обязательным требованием и проводится по желанию пациента. Если нет никаких противопоказаний к вакцинации, прививку можно поставить после осмотра терапевтом», — отметил Поздняков.

По его словам, также можно сдать общий анализ крови и минимальную биохимию, чтобы не пропустить очаг «дремлющего» воспаления. Если человек здоров, соответственно, прием узких специалистов не нужен.



Нужна ли прививка переболевшим?

Нет. В случае если у человека имеются антитела любого класса и в любом титре — это веские основания для отсрочки вакцинации. Результатом вакцинации является образование антител. Если они уже имеются, исходя из данных имеющихся на сегодняшний день, вакцинироваться не рекомендуется.

Как проходит вакцинация?

Вакцинация проводится в два этапа. Первую прививку ставят в плечо. После введения первого компонента начинается выработка антител, а через 21 ставят прививку повторно.

После инъекций возможны индивидуальные реакции. Слабость, недомогание, повышение температуры. Место укола может зудить и немного болеть. Симптомы проходят в течение трех дней. Но это необязательные симптомы, их может и не быть.

Например, писатель Сергей Лукьяненко сделал прививку одним и первых и отчитался о самочувствие на своей странице в Facebook: «Лично меня пока никак не "колбасит", ничего нигде не болит, температуры нет, соплей нет, место укола не чешется и т.д. В общем, хорошая вакцина, дайте две».

В любом случае три дня после прививки не надо мочить место укола, посещать сауну, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок.

После прививки самоизоляция не нужна, можно вести обычный образ жизни. Но соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах все же нужно.