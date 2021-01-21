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СК передаст дело Быкова о заказных убийствах в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Быков с Александром Уссом. Заксобрание Красноярского края

Следователи завершили расследование уголовного дела об организации убийства двух людей в отношении бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 1994 году член «возглавляемой Быковым преступной группировки» Александр Наумов поссорился с главарем. Якобы Наумов был недоволен несправедливым распределением доходов от совместной деятельности. Затем перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Якобы Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Их расстреляли в автомобиле. За убийство к пожизненному лишению свободы приговорили Сергея Бакурова, другой исполнитель Владимир Чучков находится в розыске. Соорганизатор убийства Владимир Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы.

«Были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку», — говорится в сообщении.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. По данным СК, совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками установлена его причастность к совершению преступления.

Быков и его защитники знакомились с 18 томами уголовного дела. После утверждения обвинительного заключения прокурором, дело будет направлено в суд.

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