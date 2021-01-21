НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новый парк в Новосибирске начнут создавать в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска приступит к благоустройству поймы реки Каменки в Дзержинском районе в 2022 году, сообщил пресс-центр городской администрации.

Общественное обсуждение проекта прошло в администрации Дзержинского района. «Основная концепция парка – возвращение реки, создание природной территории с естественным ландшафтом. Главная идея – восстановить баланс посредством воссоздания характерных для речной долины природных ландшафтов и объединить их с ландшафтом культурным. Базовый принцип – ограничение интенсивности использования природной части территории без ущерба для рекреационных и просветительских функций парка», – говорится в сообщении.

В 2021 году властям нужно будет разработать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу. Проект парка состоит из десяти ландшафтных зон с разными функциями: детская, спортивная, событийная, экотропы, визит-центр, пункт проката, администрация с пунктом охраны, смотровые площадки, площадки для выгула собак.

«На этапе разработки проектно-сметной документации (необходимо) учесть реконструкцию существующих мостиков через реку, устройство въездов в парк, установку лавочек со спинками и без. Кроме того, один из участников обсуждения предложил предоставить малые архитектурные формы в рамках благотворительного пожертвования, а также личное участие в уборке территории и демонтаже существующих металлических гаражей», – сообщили власти города.

Ранее благоустройство Каменки вызвало немало споров у местных жителей. Они опасались, что вместо парка на территории построят жильё.

Еще по теме
Фигуристка Медведева проведет мастер-классы для детей в Забайкалье
Театры откроются с января в Иркутской области
Новосибирским воспитателям запретили смартфоны на работе
Скоропостижно умерла директор сибирского филиала банка «Открытие»
смотреть все
Новосибирск #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Депутат предложил 40-дневную скидку на оплату штрафов ПДД
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирских депутатов вызвали на комиссию по этике из-за шествия
Сибирь 21.01.2021 18:15
Новый парк в Новосибирске начнут создавать в 2022 году
Сибирь 21.01.2021 17:00
СК передаст дело Быкова о заказных убийствах в суд
Сибирь 21.01.2021 16:59
Резкое похолодание придет в Новосибирск к выходным
Сибирь 21.01.2021 16:34
Самое популярное
Оральный секс оказался смертельно опасным
4475
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3321
Российская армия получит первую колесную САУ
2933
Microsoft изменит дизайн Windows 10
2661
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Депутат предложил 40-дневную скидку на оплату штрафов ПДД
О самом главном
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды