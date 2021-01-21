Новый парк в Новосибирске начнут создавать в 2022 году

Мэрия Новосибирска приступит к благоустройству поймы реки Каменки в Дзержинском районе в 2022 году, сообщил пресс-центр городской администрации.

Общественное обсуждение проекта прошло в администрации Дзержинского района. «Основная концепция парка – возвращение реки, создание природной территории с естественным ландшафтом. Главная идея – восстановить баланс посредством воссоздания характерных для речной долины природных ландшафтов и объединить их с ландшафтом культурным. Базовый принцип – ограничение интенсивности использования природной части территории без ущерба для рекреационных и просветительских функций парка», – говорится в сообщении.

В 2021 году властям нужно будет разработать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу. Проект парка состоит из десяти ландшафтных зон с разными функциями: детская, спортивная, событийная, экотропы, визит-центр, пункт проката, администрация с пунктом охраны, смотровые площадки, площадки для выгула собак.

«На этапе разработки проектно-сметной документации (необходимо) учесть реконструкцию существующих мостиков через реку, устройство въездов в парк, установку лавочек со спинками и без. Кроме того, один из участников обсуждения предложил предоставить малые архитектурные формы в рамках благотворительного пожертвования, а также личное участие в уборке территории и демонтаже существующих металлических гаражей», – сообщили власти города.

Ранее благоустройство Каменки вызвало немало споров у местных жителей. Они опасались, что вместо парка на территории построят жильё.