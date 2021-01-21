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Резкое похолодание придет в Новосибирск к выходным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мороз до 34 градусов придет в Новосибирск, похолодание начнется в воскресенье, сообщает пресс-центр мэрии города.

В пятницу днем температура воздуха составит 12-14 градусов мороза, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра. Преимущественно без осадков, утром и днем – небольшой снег. На дорогах гололедица. В субботу будет примерно такая же погода.

Похолодание начнется в ночь с субботы на воскресенье, когда температура воздуха опустится до 27-29 градусов мороза.

Днем 24 января температура воздуха составит 27-29 градусов мороза с понижением в течение дня до 32-34 градусов, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью небольшой снег, днем — без осадков. В понедельник ночью и днем сохранится морозная погода со значениями 32-35 градусов мороза, ветер южный 2-7 метров в секунду. Без осадков.

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