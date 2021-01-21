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Игру Hitman 3 взломали сразу после выхода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: instacodez / Public Domain Mark

Хакеры взломали игру Hitman 3 в день релиза, громкая новинка от IO Interactive оказалась на пиратских сайтах сразу после официального выхода. Эксперты отметили, что DRM-защита игры оказалась слишком слабой.

Hitman 3 официально вышла 20 января 2021 года. Она доступна для пользователей ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. На ПК игра станет временным эксклюзивом онлайн-площадки Epic Games Store.

Незадолго до релиза студия IO Interactive опубликовала новый трейлер Hitman 3, в котором продемонстрированы различные способы убийства, доступные главному герою — наемному киллеру под кодовым именем Агент 47.

Игра вышла без русской локализации. Несмотря на это, стелс-экшен получил достаточно высокие оценки от рецензентов, которые отмечают, что игра достойно завершает культовую трилогию про «лысого убийцу».

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Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды