Игру Hitman 3 взломали сразу после выхода

Хакеры взломали игру Hitman 3 в день релиза, громкая новинка от IO Interactive оказалась на пиратских сайтах сразу после официального выхода. Эксперты отметили, что DRM-защита игры оказалась слишком слабой.

Hitman 3 официально вышла 20 января 2021 года. Она доступна для пользователей ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. На ПК игра станет временным эксклюзивом онлайн-площадки Epic Games Store.

Незадолго до релиза студия IO Interactive опубликовала новый трейлер Hitman 3, в котором продемонстрированы различные способы убийства, доступные главному герою — наемному киллеру под кодовым именем Агент 47.

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Игра вышла без русской локализации. Несмотря на это, стелс-экшен получил достаточно высокие оценки от рецензентов, которые отмечают, что игра достойно завершает культовую трилогию про «лысого убийцу».