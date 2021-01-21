Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Синоптики ввели режим «черного неба» в Красноярске впервые в
2021 году, ожидается накопление вредных веществ в городе, сообщается на сайте
Среднесибирского УГМС.
С 21 января до 19.00 22 января на территории Красноярска
ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных
примесей в атмосферном воздухе (режим «черного неба»). С наступлением
режима «черного неба» ряд предприятий города обязаны снизить промышленные
выбросы.
Режим «черного неба» — краткосрочное сочетание
метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферного воздуха.