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Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Станислав Соломахин / CC BY 3.0

Синоптики ввели режим «черного неба» в Красноярске впервые в 2021 году, ожидается накопление вредных веществ в городе, сообщается на сайте Среднесибирского УГМС.

С 21 января до 19.00 22 января на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (режим «черного неба»).  С наступлением режима «черного неба» ряд предприятий города обязаны снизить промышленные выбросы.   

Режим «черного неба» — краткосрочное сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

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