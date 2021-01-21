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Режиссер обвинила руководство театра «Глобус» в цензуре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © театр «Глобус»

Режиссер спектакля «Танго морген, танго пли» Анастасия Патлай сообщила о том, что по указке неких руководителей, спектакль в театре «Глобус» отменили. Министерство культуры Новосибирской области опровергло информацию о цензуре.

Премьера спектакля состоялась 23 сентября 2020 года. Документальный спектакль посвящен 75-летию Великой Отечественной Войны, он построен на рассказе актрис театра о судьбах своих бабушек. Показы спектакля 15 января и 4 февраля были отменены.

«Мне повезло поговорить с директором театра, которая довольно обтекаемо сообщила мне, что у нее состоялись разговор или разговоры (лично или по телефону) с какими-то серьезными людьми из серьезных кабинетов (каких — даже произнести было нельзя), которые попросили (или потребовали) не играть спектакль. В разговоре директор несколько раз упомянула, что мое имя фигурирует в каких-то нехороших списках и лично мне надо быть осторожнее», — написала Патлай на Facebook.

Режиссер отметила, что это «вопиющий факт цензуры и уничтожения спектакля, посвященного памяти города о годах войны». По словам Патлай, директор сказала, что официальной причиной отмены спектакля будут низкие продажи билетов.

По информации руководства театра «Глобус», произошла не отмена, а замена запланированных на 15 января и 4 февраля показов спектакля «Танго морген, танго пли» по причине низкого уровня продаж билетов.

«По имеющейся информации театра «Глобус», спектакль «Танго морген, танго пли» не снят с репертуара театра «Глобус», показы запланированы на более поздний срок. Правительство Новосибирской области и министерство культуры региона не имеет отношения к принятию решений о снятии или замене спектаклей», — сообщило министерство культуры региона.

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Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды