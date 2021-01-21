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Ученые из Хакасии разработали способы получения питательного талгана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХГУ

Ученые Хакасского госуниверситета разрабатывают технологии производства тонизирующего напитка на основе национального зернового продукта – талган, сообщает пресс-служба вуза.

Живую еду» или талкан готовили еще древние кочевники (хакасы, монголы, татары, киргизы), перемалывая обжаренные необмолоченные ростки пшеницы или ячменя.Из «живой еды» делают клецки и котлеты, каши, блинчики и оладьи, коктейли и кисели.

«Продукт, полученный из обжаренных и измельченных зерен, содержит необходимые нашему организму микроэлементы и является натуральным энтеросорбентом», – отметила руководитель исследовательского проекта Алена Сумина.

Ученые ХГУ показали, что к веществам, способствующим профилактике ряда серьезных заболеваний человека, относятся антиоксиданты, а одним из важных параметров качества пищевых продуктов и ингредиентов выступает их антиоксидантная активность.

Ученые разработали способ изготовления зернового продукта из голозерного овса, преимуществом которого являются: снижение количества отходов в процессе изготовления, более высокие питательные и функциональные качества продукта. 

К нему можно добавить высушенные листья, фрукты, ягоды. Также они создали тонизирующий напиток, куда добавили листья зеленого чая, стевии и корня имбиря.

Тема: Человек и еда
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Топ комментариев

Иркут 69

Пожизненная синекура. Назначили и до самой гробовой доски в партноменклатуре... . прямо некрофилия какая...

karuto

Детей подставлять может только полное ничтожество.

Uynachalnica

Пора и новый госсовет старейшин организовывыть, а бояр назначенных по возрасту от трона рассаживать.

itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

alekhi-elena

Какая к чёрту певица, Вы в своём уме?