Ученые из Хакасии разработали способы получения питательного талгана

Ученые Хакасского госуниверситета разрабатывают технологии производства тонизирующего напитка на основе национального зернового продукта – талган, сообщает пресс-служба вуза.

Живую еду» или талкан готовили еще древние кочевники (хакасы, монголы, татары, киргизы), перемалывая обжаренные необмолоченные ростки пшеницы или ячменя.Из «живой еды» делают клецки и котлеты, каши, блинчики и оладьи, коктейли и кисели.

«Продукт, полученный из обжаренных и измельченных зерен, содержит необходимые нашему организму микроэлементы и является натуральным энтеросорбентом», – отметила руководитель исследовательского проекта Алена Сумина.

Ученые ХГУ показали, что к веществам, способствующим профилактике ряда серьезных заболеваний человека, относятся антиоксиданты, а одним из важных параметров качества пищевых продуктов и ингредиентов выступает их антиоксидантная активность.

Ученые разработали способ изготовления зернового продукта из голозерного овса, преимуществом которого являются: снижение количества отходов в процессе изготовления, более высокие питательные и функциональные качества продукта.

К нему можно добавить высушенные листья, фрукты, ягоды. Также они создали тонизирующий напиток, куда добавили листья зеленого чая, стевии и корня имбиря.