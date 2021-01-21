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Российская система обеспечения кислородом отказала на МКС

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» отказала на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с российским Центром управления полетами.

В среду космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами о нештатном выключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на МКС.

Во время переговоров, Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении «Электрона-ВМ». На днях систему уже пытались включить, но она вскоре отказывала, приводит РИА Новости переговоры космонавтов с Землей.

Система, находящаяся в российском модуле «Звезда», многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года. Но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

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Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

В октябре в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС обнаружили трещину, которая стала причиной утечки воздуха. Ее заделали, воздух продолжал утекать в другом месте. В декабре стало известно, что на станции заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки

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Топ комментариев

Иркут 69

Пожизненная синекура. Назначили и до самой гробовой доски в партноменклатуре... . прямо некрофилия какая...

karuto

Детей подставлять может только полное ничтожество.

Uynachalnica

Пора и новый госсовет старейшин организовывыть, а бояр назначенных по возрасту от трона рассаживать.

itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

alekhi-elena

Какая к чёрту певица, Вы в своём уме?