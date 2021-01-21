Haval признал проблему с самовозгоревшимися кроссоверами

Российское представительство Haval объявило срочный отзыв кроссоверов Haval F7 и F7x, произведенных на тульском заводе из-за случаев самовозгорания авто в Сибири и на Урале во время сильных морозов.

Несколько кроссоверов загорелись в декабре в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске. Все происходило в сильные морозы, после того как у кроссоверов срабатывала функция автозапуска.

«Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке», — говорится в сообщении на сайте Haval.

Под отзыв попали 16 075 автомобилей Haval F7 / F7X, проданных с мая 2019 года по январь 2021 года. Компания произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Будет ли Haval компенсировать пострадавшим владельцам стоимость сгоревших автомобилей, не уточняется.

Купеобразный кроссовер Haval F7x выпускают с конца 2019 года. Цена — от 1,5 до 2 миллионов рублей.