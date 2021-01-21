НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Haval признал проблему с самовозгоревшимися кроссоверами

Источник:
Sibnet.ru
95 0
Фото: © haval-clubs.ru

Российское представительство Haval объявило срочный отзыв кроссоверов Haval F7 и F7x, произведенных на тульском заводе из-за случаев самовозгорания авто в Сибири и на Урале во время сильных морозов.

Несколько кроссоверов загорелись в декабре в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске. Все происходило в сильные морозы, после того как у кроссоверов срабатывала функция автозапуска.

«Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке», — говорится в сообщении на сайте Haval.

Под отзыв попали 16 075 автомобилей Haval F7 / F7X, проданных с мая 2019 года по январь 2021 года. Компания произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Будет ли Haval компенсировать пострадавшим владельцам стоимость сгоревших автомобилей, не уточняется.

Купеобразный кроссовер Haval F7x выпускают с конца 2019 года. Цена — от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Еще по теме
BMW примет решение о собственном заводе в России
Определены «самые российские» из отечественных авто
Будущее «русского Prado» оказалось под вопросом
«Копейку» с необычным двигателем выставили на продажу
смотреть все
Авто #Автопром
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Байден вступил в должность президента США
•
Российская система обеспечения кислородом отказала на МКС
•
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Онлайн-сервис «Лицей» представил новинки для школьников
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Актер из Томска сыграл в фильме ТНТ «Батя»
Сибирь 21.01.2021 11:15
Зоозащитники в Бурятии заявили об уничтожении бездомных животных
Сибирь 21.01.2021 10:39
Роддом №2 закроют в Новосибирске
Сибирь 21.01.2021 10:32
Полицейские пришли в омский штаб Навального
Сибирь 21.01.2021 10:07
Самое популярное
Оральный секс оказался смертельно опасным
4385
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
3317
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3264
Российская армия получит первую колесную САУ
2881
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Байден вступил в должность президента США
•
Российская система обеспечения кислородом отказала на МКС
•
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида
О самом главном
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36
Советник Байдена потребовал освободить Навального
35
Навального после прилета из Берлина задержали в аэропорту
32
Навального арестовали на 30 суток
32