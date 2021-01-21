Роддом №2 закроют в Новосибирске, все врачи смогут перейти на работу в открывающийся 1 февраля областной перинатальный центр на левом берегу города, сообщает Минздрав региона.
Коллективу учреждения
предложили перейти на работу в перинатальный центр, который начнет принимать
пациенток 1 февраля.
Здание родильного дома № 2 – 1938 года постройки – старейшее среди роддомов
Новосибирска и уже не соответствует современным стандартам оказания медицинской
помощи по акушерскому профилю. Здесь принимали неосложненные физиологические
роды. В этом здании разместят поликлинику.
«Именно крупные, прекрасно оснащенные медицинские центры позволяют существенно снизить и младенческую, и материнскую смертность. Я уверен, ваш сплоченный профессиональный коллектив сможет, с учетом возможностей, которое дает и новое оборудование, и новые технологии перинатального центра, сделать еще больше для службы родовспоможения нашего региона», — сказал главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.