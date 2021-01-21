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Роддом №2 закроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минздрава Новосибирской области

Роддом №2 закроют в Новосибирске, все врачи смогут перейти на работу в открывающийся 1 февраля областной перинатальный центр на левом берегу города, сообщает Минздрав региона.

Коллективу учреждения предложили перейти на работу в перинатальный центр, который начнет принимать пациенток 1 февраля.

Здание родильного дома № 2 – 1938 года постройки – старейшее среди роддомов Новосибирска и уже не соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи по акушерскому профилю. Здесь принимали неосложненные физиологические роды. В этом здании разместят поликлинику.

«Именно крупные, прекрасно оснащенные медицинские центры позволяют существенно снизить и младенческую, и материнскую смертность. Я уверен, ваш сплоченный профессиональный коллектив сможет, с учетом возможностей, которое дает и новое оборудование, и новые технологии перинатального центра, сделать еще больше для службы родовспоможения нашего региона», — сказал главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.

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