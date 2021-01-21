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Зоозащитники в Бурятии заявили об уничтожении бездомных животных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зоозащитники в Бурятии, занимающиеся проблемами бродячих собак, сообщили в социальных сетях, что власти города Улан-Удэ якобы уничтожили тысячу собак и планируют уничтожение еще 10 тысяч. Правительство республики опровергло эту информацию.

Власти города обратили пристальное внимание на проблему с бродячими собаками после нападений животных на людей. Так, в декабре свора собак напала на 20-летнюю девушку. В январе собаки напали на 11-летнего мальчика. После этого неизвестные подожгли два приюта для бездомных животных. В среду глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с владельцами приютов для собак.

После встречи на странице приюта «Кот и Пес» в Instagram появилась запись. Представители приют утверждали, что «город отчитался, что за несколько дней уже уничтожили 1 тысячу собак. И планируют уничтожить еще 10 тысяч подозрительных по бешенству животных».

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В правительстве республики эту информацию опровергли, а представители приюта написали в комментариях, что в итоге отредактировали пост, потому что не хотят «ни с кем ссориться». Между тем, по информации пресс-службы правительства на встрече говорили о создании новых приютов для собак.

В частности, Цыденов дал поручения подготовить смету по суммам, которые потребуются для помощи приютам. А мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в свою очередь, сообщил, что готовится к постройке еще один приют.

В январе Шутенков обратился к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть отмену моратория на уничтожение бездомных агрессивных собак. Сейчас в России действует закон, согласно которому, нельзя уничтожать здоровых безнадзорных животных. 

В России действует принцип «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Животных обязаны ловить, лечить и вакцинировать, стерилизовать и выпускать. Агрессивных собак пожизненно содержать в приютах. Все затраты обязаны оплачивать из областных и местных бюджетов.

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