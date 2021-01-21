Певец исполнил русскоязычную версию хита «Personal Jesus»

Певец и музыкант Олег Абрамов опубликовал на канале «Radio Tapok» на YouTube кавер-версию хита Depeche Mode «Personal Jesus», композиция с русским текстом собрала более 285 тысяч человек.

Абрамов перевел хит Depeche Mode «Personal Jesus» на русский язык, исполнил песню и снял клип. В тексте такие строчки: «Узри своего Бога, молитвы, что слетают с уст, услышит Иисус» «Он несет твой тяжкий груз, твой личный Иисус». Видео за 16 часов посмотрели более 285 тысяч человек, пользователи Сети в основном положительно оценили вариант перевода известной песни.

Radio Tapok — творческий псевдоним и название канала Олега Абрамова, который создает переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. Он подстраивается под манеру исполнения оригинала.