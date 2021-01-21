Цифровая медицина: что изменится в поликлиниках

С января 2021 года вступили в силу сразу несколько постановлений Минздрава, устанавливающих новые правила работы поликлиник и больниц. Теперь получить больничный лист или справку можно в электронной форме, а будущим мамам будут проводить меньше исследований и осмотров. Еще одно важное изменение — страховые больше не принимают жалобы на врачей.

Справки станут цифровыми

Минздрав разрешил врачам с января 2021 года составлять медицинские справки и заключения в произвольной форме. Требования минимальны — документ должен быть оформлен на бланке больницы, с подписью и печатью врача, а также официальной печатью медучреждения. Для заключения также нужна подпись главврач.

Пациент при желании может попросить выдать справку в электронной форме. Файл заверяется врачом с помощью так называемой усиленной квалифицированной электронной подписи. Цифровые медицинские заключения для безопасности формируются в специальных программах, при этом пациент получает обычный электронный документ на свою почту.

С 2021 года стартовало создание цифрового регистра медицинских свидетельств о смерти. Технология пока тестовая, ее запустили только в трех российских регионах, однако постепенно к ней будут подключать остальные территории. В будущем регистр объединят с другими медицинскими базами данных, чтобы можно было проследить весь процесс лечения пациента.

Гражданам активнее начнут выдавать электронные больничные листы. Цифровые бюллетени намного удобнее привычной бумаги — заболевшему сотруднику достаточно отправить работодателю серию и номер выданного поликлиникой документа.

Согласно постановлениям Минздрава, с электронными листами временной нетрудоспособности должны работать любые организации, которые зарегистрированы на специальных сервисах электронного документооборота или в личном кабинете единой интегрированной информационной системы «Соцстрах».

Страховые компании сдали полномочия

С января вступает в силу закон с изменениями в системе обязательного медицинского страхования. До недавнего времени страховые компании являлись важными посредниками в системе оказания медицинской помощи.

Работала схема просто: больница оказывала пациенту услугу, предъявляла счета страховщику, тот проверял документ и отправлял его Федеральному фонду обязательного медицинского страхования. После этого происходила оплата медицинских услуг.

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Теперь полномочия страховщиков в отношении медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях, передали Федеральному фонду обязательного медицинского страхования. Именно фонд начнет контролировать качество медицинских услуг и взыскивать деньги за причинение вреда здоровью пациента.

До 2021 года при несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи человек обращался в свою страховую компанию. После изменений в законодательстве жалобы на медиков нужно отправлять в Фонд обязательного медицинского страхования.

Союз страховщиков уже заявил, что в результате реформы число случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи может вырасти, так как исчезнет независимый контроль. Государство считает иначе — страховщики за посредничество ежегодно получали около 30 миллиардов рублей, теперь эти деньги пойдут на лечение.

Будущим мамам облегчат надзор

С 2021 года беременные станут реже посещать поликлинику, с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок оказания медпомощи по профилю акушерство и гинекология. Так, теперь вместо обязательных трех УЗИ будущим мамам положено только два исследования — на 11-14-й, а также 19-21-й неделях.

Минимальное число осмотров гинекологом для беременных сократили с семи до пяти раз. Посетить стоматолога будущие мамы должны лишь раз, тогда как раньше требовалось два приема. Отменен осмотр отоларинголога, который раньше был обязательным.

Поменялись сроки для принятия решения, сможет ли женщина выносить ребенка — раньше акушеры-гинекологи выписывали соответствующее решение до наступления 22-ой недели беременности, тогда как сейчас предельный срок для данной справки составляет 20 недель.

Кроме этого, в приказе Минздрава уточняется возможность оказания помощи беременным, проживающим в сельской местности. Теперь будущих мам будут принимать акушеры, фельдшеры и даже медсестры. В случае осложнений эти медики должны проконсультироваться с более опытными коллегами через интернет.