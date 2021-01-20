Российский суд запретил аниме «Тетрадь смерти»

Колпинский районный суд Петербурга признал запрещенной информацией аниме «Тетрадь смерти», следует из онлайн-трансляции, организованной на сайте суда.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил распространение на территории России популярного аниме-сериала, который сейчас находится в свободном доступе и не имеет возрастных ограничений к просмотру.

По данным надзорного ведомства, в сериалах аниме есть эпизоды с физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей.

«Тетрадь смерти» — аниме-сериал, созданный на основе популярной манги, написанной Цугуми Обой и нарисованной Такэси Обатой. Первоначально он транслировался в Японии с октября 2006 по июнь 2007 года. В России первый показ состоялся в 2008 году на канале 2x2.

Прокуратура Санкт-Петербурга в середине декабря подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить в России несколько популярных аниме. В частности, ведомство попросило запретить сериалы «Тетрадь смерти», «Наруто», «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор» и «Эльфийская песнь».



