России и Украине отвели один день на примирение

Россия и Украина могут помириться в течение одного дня, заявил советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках», — сказал Арестович.

Советник подчеркнул, что примирение в течение одного дня возможно только в том случае, если соответствующую заинтересованность выразит российский лидер, а Киев не станет отказываться от диалога.

Украинский чиновник также выразил надежду на усиление санкционного давления на Москву со стороны Запада при новой администрации избранного президента США Джо Байдена, что может «стать шагом к позитивным сдвигам».