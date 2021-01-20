Xiaomi изобрела невидимую камеру для смартфонов

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с необычным исполнением блока камер, документ появился на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Модули камеры расположены на верхней панели смартфона, для захвата изображения используется выдвижной зеркальный элемент. Модуль способен поворачиваться в разные стороны, поэтому при помощи одной системы можно делать обычные фото или селфи.

Конструкция делает камеры «невидимыми», они постоянно остаются внутри корпуса. При этом сразу несколько сенсоров изображения могут использовать отражательный узел, что делает реальным блоки из пяти или шести модулей.

При такой конструкции у производителей отпадает необходимость в применении традиционных камер с оптическими элементами. Еще один плюс — полное отсутствие рамок вокруг дисплея, а также инновационные возможности для записи видео.

Пока необычный аппарат с невидимой камерой существует только в патентной документации. Неизвестно, собирается ли Xiaomi воплощать в реальность свою разработку в ближайшие годы.