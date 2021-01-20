Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Мадрида, пять этажей восьмиэтажного здания в результате полностью разрушились.

Взрыв произошел на улице Толедо в 15.00 по местному времени, передает издание Diario. По предварительным данным, четыре человека погибли, минимум шесть получили травмы и были госпитализированы.

Big explosion in the centre of Madrid minutes ago. Unclear how many victims pic.twitter.com/Q4RSyCcG1J — Steffen Ldke (@stluedke) January 20, 2021

По одним данным, взрыв произошел в здании, где находятся офисы и конференц-залы. Оно расположено рядом со школой и примыкает к дому престарелых. По другим сообщениям, здание принадлежит местной церкви.

Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Однако полиция также рассматривает версию теракта. На месте работают спасатели и пожарные, ведется эвакуация жильцов близлежащих домов.