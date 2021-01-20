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Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Emergencias Madrid

Сильный взрыв прогремел в одном из зданий в центре Мадрида, пять этажей восьмиэтажного здания в результате полностью разрушились.

Взрыв произошел на улице Толедо в 15.00 по местному времени, передает издание Diario. По предварительным данным, четыре человека погибли, минимум шесть получили травмы и были госпитализированы.

По одним данным, взрыв произошел в здании, где находятся офисы и конференц-залы. Оно расположено рядом со школой и примыкает к дому престарелых. По другим сообщениям, здание принадлежит местной церкви.

Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Однако полиция также рассматривает версию теракта. На месте работают спасатели и пожарные, ведется эвакуация жильцов близлежащих домов.

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